"الصحة": تسجيل 3260 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3878 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 6 فبراير 2022، تسجيل 3260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 708897 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3878 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 666697 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1087 حالة.