"هواوي" تفتتح أكبر متجر رائد بالخارج لخدمات الأجهزة المحمولة HMS في "واجهة الرياض"

التزامًا بترسيخ وجودها وتعزيز خدمة عملائها في المملكة

افتتحت هواوي رسميًا متجرها الرائد في واجهة الرياض، المملكة العربية السعودية، أكبر متجر رائد في الخارج، والذي يتميز بأول ركن في الخارج لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، والذي يعرض النظام البيئي والقدرات لشركة هواوي.



أُقيم حفل الافتتاح بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، في المركز التجاري الواقع في العاصمة الرياض في يوم 2 فبراير 2022.



ويمتد المتجر الذي يتميز بتصميم أنيق وبسيط على مساحة تتجاوز 2,000 متر مربع، ويستعد لجذب عملاء من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية والذين سيتمكنون الآن من الاستمتاع بتجارب متكاملة تقدمها لهم أحدث أجهزة هواوي وتقنياتها الذكية.



وعلّق بيل يو – نائب رئيس شركة هواوي بقوله: "تؤكد هذه الخطوة التزام هواوي تجاه ترسيخ وجودها وتعزيز خدمة عملائها في المملكة، وتتماشى مع رؤية حكومة السعودية لجذب الاستثمارات إلى البلاد. يُعد افتتاح متجر Huawei Flagship Store جزءًا من خطة الشركة الأوسع لتنمية استثماراتها وترسيخ وجودها في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز خدمات هواوي للأجهزة الإلكترونية (HMS) ونظام هواوي البيئي الأكبر للخدمات ومنتجاتها".



وتعمل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) على تمكين هواوي من وضع تجربة المستخدم في صميم أعمالها، ويمتلك متجر Huawei Flagship Store جناحًا كاملاً مُخصصًا لذلك، إلى جانب تطبيقات هواوي وخدمات التجذير. وقد اختارت هواوي مدينة الرياض لتكون موطنًا لجناح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) الأول والوحيد مقارنةً بأي متجر رئيس حول العالم بهدف إثبات تفانيها والتزامها بدعم العملاء وأصحاب التطبيقات والمطورين في المملكة التي تشهد نموًا وازدهارًا، لافتين كمركز تقني رئيس في المنطقة. هذا ويُعد جناح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) الوجه المثالي للعملاء للتعرّف على جميع التطبيقات والخدمات المذهلة والمثيرة التي تقدمها هواوي داخل المتجر وخارجه.



كما تمثّل HMS مساحة مثالية لتدفق الأفكار ودفع الابتكار وتوليد الإلهام لجميع المهتمين بأحدث التقنيات، سواءً من العملاء أو الشركات أو مطوري وأصحاب التطبيقات. وسيحظى زوار متجر Huawei Flagship Store بميزة التعرّف على أفضل منتجات وابتكارات هواوي واكتشاف نظامها المتكامل المليء بالتطبيقات المثيرة والمفيدة. وبالإضافة إلى مجموعة متنوعة لا حصر لها من الخيارات المعروضة، سيتوفر أكثر من 40 متخصصًا جاهزين لتعريف العملاء بمنتجات وخدمات هواوي. هناك شيء للجميع في ركن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وسيضمن مستشارو الخبرة أن الزوار لديهم تجربة استثنائية.



وتمتلك هواوي مجموعة كاملة من المنتجات والأجهزة الذكية المعروضة في جناح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة في متجرها Huawei Flagship Store حيث يمكن للزوار والعملاء اكتشاف وتجربة خدمات هواوي المتنوعة بما فيها خدمات السحابة.



وسيتمكّن العملاء من التعرّف على متجر AppGallery، متجر تطبيقات هواوي العالمي الرائد وثالث أكبر سوق من نوعه على مستوى العالم. ويُعد متجر AppGallery نظام أعمال ذكي ومبتكر يسمح للمطورين بتقديم خدمات فريدة للمستهلكين. وقد أصبحت المنصة منذ 31 ديسمبر 2021 متوفرة في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مع أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأكثر من187,000 تطبيق متكامل مُدرج ضمن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، و5.4 مليون مطور مُسجل من مختلف أنحاء العالم.



من جهة أخرى، يواصل متجر AppGallery منذ إطلاقه قبل ثلاث سنوات حتى الآن العمل وفقًا للأسس التي رسختها خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) المُتمثلة في تقديم تطبيقات أصلية وعالية الجودة لمستخدمي هواوي. ومنذ ذلك الوقت، تعمل هواوي عن كثب مع المطورين في السعودية لزيادة عدد التطبيقات المحلية والإقليمية التي تساعد المستخدمين في مهامهم اليومية. وبفضل هذه الجهود، يمتلك متجر AppGallery حاليًا مجموعة واسعة من التطبيقات من جميع الأنواع والفئات والتي تتوفر على أجهزة هواوي، وتتنوّع ما بين أفضل تطبيقات الألعاب وأكثرها تسلية، إلى تطبيقات الخدمات الأكثر فائدة.



كما تتوفّر مجموعة واسعة من التطبيقات السعودية والعالمية الشهيرة على متجر AppGallery حيث يسمح معرف واحد (HUAWEI ID) بالحصول على تجربة سلسة على هواتف هواوي والأجهزة اللوحية والشاشات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وأدوات الواقع الافتراضي والمزيد. كما تمتلك الشركة الرائدة مجموعة من التطبيقات الأخرى التي يُمكن للمستخدمين تجربتها مثل بحث Petal، محرك البحث المبتكر من هواوي، وتطبيق خرائط Petal، تطبيق الملاحة من هواوي، والذي يُركز على تحديد المواقع، ويتضمن ميزاتٍ جديدة مثل التنقل على مستوى الممر، وخطة الطريق في الوقت الفعلي، وعرض مدى التقدم، وتقديم توصيات لطرقٍ جديدة. كما يسمح التطبيق بالوصول السلس إلى الخدمات المحلية القريبة وحجوزات الفنادق والبحث عن المطاعم.



وتتضمن مجموعة تطبيقات شركة هواوي المتكاملة مجموعة من تطبيقات الترفيه مثل HUAWEI Music و HUAWEI Video. حيث يمتلك تطبيق HUAWEI Music مكتبة واسعة تتضمن أكثر من 20 مليون أغنية، بالإضافة إلى شراكته مع أحد دور النشر الرائدة مثل روتانا، والتي تتيح الوصول إلى نخبة أغاني فناني العالم العربي. ويتميز تطبيق Video HUAWEI بدوره بمجموعة واسعة من أشهر أعمال العالم العربي التي يمتد مجموعها لأكثر من 10,000 ساعة، بالإضافة إلى الملايين من مقاطع الفيديو، وأكثر من 1000 ساعة من الأعمال العالمية. هذا وتتوفر محتويات وإنتاجات لمختلف الفئات العمرية بدءًا من الأفلام الوثائقية والمسرحيات، إلى حفلات الموسيقى والأغاني. وقد عقدت المنصة شراكات مع عددٍ من مزودي المحتوى مثل STARZPLAY، و"وياك"، وFilmBox، وYouSat TV المُضافة حديثًا، لتوفير المزيد من المحتويات لعملائها.



من ناحيةٍ أخرى، سيتمكّن زوار متجر Huawei Flagship Store أيضًا من معرفة المزيد عن HUAWEI Mobile Cloud و Petal One. فباستخدام HUAWEI Mobile Cloud يُمكن للعملاء تخزين الصور وجهات الاتصال والتقويمات والملاحظات والمعلومات المهمة الأخرى بأمان وتحديد موقع الجهاز المفقود وقفله بسهولة. بينما تُعد خدمة HUAWEI Petal One حزمة اشتراك شاملة مُصممة لجعل حياة عملاء هواوي اليومية أكثر راحة، حيث توفّر خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويُمكن استخدامها على مختلف الأجهزة، بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء.



ومع افتتاح أبواب متجر Huawei Flagship Store رسميًا في الرياض، تؤكد "هواوي" التزامها تجاه عملائها في المملكة، حيث تحرص على تقديم تجربة مستخدم شاملة وسلسة ومتكاملة من خلال خدماتها ومن خلال خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، إلى جانب الأجهزة والمنتجات الذكية الجديدة والمبتكرة. وتبذل "هواوي" كل جهودها للربط بين أفضل الأجهزة عالية الجودة والخدمات والتطبيقات التي يحتاج إليها المستخدمون في حياتهم اليومية.