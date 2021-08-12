"سبل" يشارك في اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي

الفعاليات تعقد في مدينة أبيدجان بساحل العاج

شاركت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" في أعمال المؤتمر "27" للاتحاد البريدي العالمي، الذي عُقد في مدينة أبيدجان بساحل العاج، خلال الفترة من 9 إلى 27 أغسطس 2021.

وترأس رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف أبانمي، وفد البريد السعودي المشارك في المؤتمر، وشارك في أعمال اللجنة الوزارية المنعقدة يوم الثلاثاء 10 أغسطس، التي ناقشت عددًا من الموضوعات في قطاع البريد ومدى تأثير جائحة كورونا "كوفيد-19" على العملية البريدية، مع وضع استراتيجيات لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثرها، وكذلك التحديات التي يواجهها الاتحاد البريدي العالمي في تقليص الفجوة بين البلدان الصناعية والنامية من خلال رقمنة القطاع البريدي.

وناقش المؤتمر خلال اجتماعاته وثائق الاتحاد البريدي العالمي واستراتيجية أبيدجان البريدية للفترة 2022 - 2025، وكذلك خطة المنتجات المتكاملة ونظام الأجور المتكامل، كما استعرض اقتراحات من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمارات البريدية واقتراحات الدول الأعضاء التي تتعلق بوثائق الاتحاد البريدي العالمي؛ ومن ذلك: الدستور، والنظام الداخلي للمؤتمرات، والنظام العام، والاتفاقية البريدية العالمية، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وستجرى خلال المؤتمر انتخابات لمنصب المدير العام ونائب المدير للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وكذلك انتخابات لعضوية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي للدورة المقبلة؛ إذ المملكة مرشحة لعضوية وشغل مقعدين في هذين المجلسين، وهي عضوية سبق للمؤسسة الفوز بها في دورات سابقة.

وتعد المملكة عضوًا فاعلًا ومؤثرًا في اجتماعات الاتحاد الدولي للبريد، ويعول على صوتها جميع الأعضاء في انتخابات الاتحاد؛ وذلك لمكانتها الحاضرة والمؤثرة اقتصاديًّا وسياسيًّا على الساحة الدولية.