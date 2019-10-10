وسط اشتباكات عنيفة.. القوات الكردية تتصدى للتوغل التركي

أنقرة تعلن أن العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح.. بدون تفاصيل

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، تصديها لمحاولات القوات التركية التوغل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا، غداة بدء أنقرة عملية واسعة ضدها تَخَللها قصف عنيف استهدف مدنًا وقرى عدة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية: إن اشتباكات ضارية تتواصل في قرى سورية حدودية مع القوات التركية.

وأضاف مروان قامشلو، المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات ضارية تجري في القرى التي تُحاول القوات التركية دخولها.

وأعلنت أنقرة أن عمليتها العسكرية البرية والجوية "مستمرة بنجاح"، وتمكنت من السيطرة على أهداف معينة لم تحددها.

وبعد ساعات من قصف مدفعي عنيف، تخللته غارات محدودة؛ أعلنت القوات التركية ليلة الأربعاء بدء هجومها البري في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في عملية عسكرية جاءت بعد ما بدا أنه أشبه بضوء أخضر أمريكي؛ إلا أنها لاقت انتقادات دولية واسعة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان اليوم الخميس: تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك" قُرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنت ليلًا أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: العملية العسكرية برًّا وجوًّا كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها.

ولم تُضِف أي تفاصيل عن تلك الأهداف ومواقعها، وقالت: العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح.

وتوجهت عشرات الآليات التركية المحملة بالمقاتلين السوريين، صباح الخميس، إلى الجانب السوري؛ وتحديدًا قبالة مدينة تل أبيض؛ وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وبعد اشتباكات عنيفة حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، تشهد المنطقة الحدودية قصفًا مدفعيًّا متقطعًا يستهدف بشكل أساسي، منطقتي رأس العين وتل أبيض.

وتُعد المنطقة الحدودية الممتدة من تل أبيض غربًا إلى رأس العين شرقًا ذات غالبية عربية، وكان محللون قد توقعوا أن تبدأ العملية التركية منها أو أن تقتصر عليها في مرحلة أولى.

وتهدف تركيا من الهجوم، الذي نددت به دمشق ودول أوروبية، إلى إقامة منطقة تُعيد إليها قسمًا من نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وبدأت تركيا هجومها بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من نقاط حدودية؛ وهو ما بدا أشبه بضوء أخضر لتركيا، وأثار مخاوف الأكراد الذين دعوا إلى فرض منطقة حظر جوي.

وبعد مواقف أمريكية متناقضة إزاء الهجوم؛ اعتبر ترامب العملية التركية "فكرة سيئة"؛ نافيًا أن يكون قد تخلى عن المقاتلين الأكراد، شركاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.

وأصيب سكان المناطق الحدودية شمالي سوريا بالذعر أثناء محاولتهم الفرار راجلين، مع بدء العملية العسكرية التركية؛ حيث تكدّست السيارات والعربات في الشوارع.