القبض على مدعي علاج تنسيم الرأس في جدة

بعد كمين أعدته له الصحة والأجهزة الأمنية

تمكنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مساء اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية المكونة من إدارة الالتزام بصحة جدة وشرطة جدة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص وهو يمارس مهنة الطب كمعالج للرأس بالشد، لعلاج تنسيم الرأس (الفتق)، بعد إعداد كمين له في إحدى الشقق وحضوره إليها، مستغلاً أوجاع المرضى وحاجتهم للعلاج، وروج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح سلطان المحمادي مدير إدارة الالتزام بصحة جدة أن عملية مراقبة هذا الطبيب بدأت منذ فترة بعد ورود معلومات متكاملة عما يقوم به، مستغلاً شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لأعماله والقيام بأعمال النصب والاحتيال على المرضى.



يعد ما قام به مدعي العلاج مخالفة صريحة لعدم حمله تصنيف الهيئة العامة للتخصصّات الصحية، ولا يحمل ترخيص مزاولة المهن من الشؤون الصحية، حيث خالف المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وحذرت الصحة الجميع، بالمحافظة على صحة وسلامة المجتمع ومن الادّعاءات الباطلة التي يروج لها أمثال هؤلاء دون الاستناد لأي دلائل علمية موثقة.



وأكدت الصحة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، كما أن الصحة انتهجت في الآونة الأخيرة ملاحقة كل من يدعي العلاج، وتنوه للجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.