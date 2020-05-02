91 إصابة جديدة بكورونا في السودان والإجمالي 533

تسجيل 5 وفيات ليرتفع العدد الكلي إلى 36 و7 متعافين

سجّل السودان 91 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في السودان، إلى 533 حالة؛ بينها 36 وفاة، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 46 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 11:48 AM

تسجيل 5 وفيات ليرتفع العدد الكلي إلى 36 و7 متعافين

91 إصابة جديدة بكورونا في السودان والإجمالي 533

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّل السودان 91 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في السودان، إلى 533 حالة؛ بينها 36 وفاة، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 46 حالة.

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