رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القوة الجوية العراقية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمكتبه اليوم معالي قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار شهاب جاهد علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.