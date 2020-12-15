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تضامنت مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها

سلطنة عمان تدين استهداف ناقلة النفط في ميناء جدة

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أدانت سلطنة عمان، اليوم، حادث استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، بأن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.