تشمل 4 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

2

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 09:50 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

تشمل 4 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

1 1,339

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة من مساء اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020