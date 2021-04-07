آخر تحديث لـ"أرقام كورونا" عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 132 مليونًا

عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 132.12 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4871.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن كلًّا من: (الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، وإسبانيا، وألمانيا)، من الدول الأكثر من حيث عدد الإصابات.