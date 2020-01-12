"الجبير" يبحث مستجدات الأزمة السورية مع المبعوث الأمريكي

استعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مملكة تايلند

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للمشاركة السورية جيمس جيفري والوفد المرافق له.

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كما استقبل الوزيرالجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.



وجرى خلال الاستقبالين بحث مستجدات الأزمة السورية، والملفات الإقليمية ذات الصلة. واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.