إسرائيل تدرس السماح بعمل أفراد الأطقم الطبية المصابين بكورونا

خوفًا من دخول أعداد كبيرة منهم للحجر.. والضغط على النظام الصحي

تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية، السماحَ للأطباء والممرضات بمواصلة العمل، حتى إذا ما تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، ما دامت لم تظهر عليهم أية أعراض.

وأوضح موقع "واي نت" أن هذا التوجه يأتي وسط تخوف المسؤولين من أنه مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، سيحتاج عدد كبير للغاية من أفراد الأطقم الطبية إلى الدخول في حجر؛ مما سيشكل ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي في إسرائيل وفق الألمانية.