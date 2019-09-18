الجدعان: "يوروموني" يأتي بعد 3 سنوات من تقدم إيجابي ناتج عن إصلاحات شاملة

وزير المالية أكّد أن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لرؤية 2030

أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لـ #رؤية_2030.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في #مؤتمر_يوروموني_2019: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها بلادنا تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_المملكة_2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-.

وتابع: تعمل حكومة المملكة في مختلف المجالات لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار، كما تعمل على إجراء إصلاحات هيكلية تعزز رفع معدلات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومعدلات التشغيل.

واليوم افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة) في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض.

و مؤتمر يوروموني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، وتحظى النسخة الرابعة عشرة منه بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.

و سيسلط المؤتمر الضوء على أهمية مكانة المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في المملكة الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل من العام الحالي، الذي أسهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي الذي توصل لعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يوروموني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.