فوائد جمّة لتناول "التمر هندي" و"العرق سوس" في حل مشاكل المعدة

من أهم أسلحة مواجهة التوتر ومضاد للبكتيريا

كشفت أخصائية مصرية في مجال التغذية العلاجية، عن فوائد جمة لتناول مشروبي "التمر هندي" و"العرق سوس"، لحل مشاكل المعدة، التي تنتج عن وجود التهابات في منطقة المعدة؛ بسبب نشاط البكتيريا فيها.

وقالت أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية أميرة نزيه القصاص: إن "التمر هندى يحتوي على مضادات الأكسدة، ويعتبر بمثابة أحد أقوى مضادات الالتهابات الطبيعية، كما أنه يعمل كمضاد للبكتيريا، ما يجعله مفيداً جداً في حالات الإصابة بجرثومة المعدة، إلى جانب أنه يقي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان".

وأضافت بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام": إن "العرق سوس يساعد على التئام جدار المعدة، كما يحد بشكل كبير جداً من جرثومة المعدة، ويمنع نموها داخل الجهاز الهضمي، هذا بخلاف فوائده العظيمة على الجلد والأسنان، كما أنه يعتبر من أهم أسلحة مواجهة التوتر".

ووجّهت الأخصائية في التغذية، تحذيرات لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الكلى والحوامل والمرضعات والأطفال دون عمر 10 سنوات من تناوله، مضيفة: تناول الكثير منه يؤدى إلى انخفاض نسبة البوتاسيوم بالدم، وهذا قد يضعف العضلات ويؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، كما حذرت مرضى السكري من تناوله بكثرة لاحتوائه على السكر.



وقالت "القصاص" إنها "تنصح مرضى التهابات المعدة بتناول وجبات خفيفة بشكل منتظم، وعدم تناول المقليات والأطعمة التي تزيد من حرقة المعدة مثل المسبكات، وعدم التدخين، وعدم تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة، وعدم تناول العصائر الحامضية مثل عصير البرتقال والليمون، والامتناع عن تناول مشروبات الصودا، وعدم تناول اللحوم المصنعة والحارة، وعدم تناول السكريات أو التقليل منها قدر الإمكان، مع مراعاة تناول الزبادي وزيت الزيتون".

وقالت: إن استمرار مشاكل المعدة مع تطبيق تلك المحاذير، وتناول التمر هندي والعرق سوس، يتطلب بالضرورة زيارة الطبيب المختص، حيث قد تحتاج الحالة إلى أدوية وعلاجات في كثير من الحالات"، محذرة مرضى التهابات المعدة من الاقتصار على تلك المشروبات والنصائح، وخاصة مع استمرار مشاكلهم الصحية.