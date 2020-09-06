تعليم القنفذة يودع غدًا مكافآت التربية الخاصة والإعاقات الجسمية

تشمل أبناء المعلمين المتوفين والموفدين ومدارس التحفيظ

يودع تعليم القنفذة، غدًا الاثنين، أكـثر من مليون ريال، مكافآت الطلاب والطالبات لشهـر ذي الحجـة 1441هـ.

وقال مدير تعليم القنفــذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يشمل مدارس التحفيـظ والتـربـيـة الخـاصــة والإعـاقــات الجسميـة وأبنـاء المعلمـين المتــوفين والموفدين، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.