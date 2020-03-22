طبيب نفسي ينصح بعدم الإفراط في متابعة التغطيات الإعلامية لـ"كورونا"

أوصى بالتخطيط بجدول وروتين يومي وقصر المعلومات على المصادر الموثوقة

نصح أستاذ مساعد واستشاري الطب النفسي الدكتور مشعل بن خالد العقيل، بعدم الإفراط في متابعة التغطيات الإعلامية عن فيروس "كورونا" الجديد أثناء الحجر المنزلي، لافتاً إلى أن ذلك قد يسبب الشعور بالخوف والقلق.

وقال "العقيل" في تصريح لـ"سبق": في ظل ظروف الالتزام بالتعليمات والبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا لضرورة نجد أنه من الضروري تجنّب التعرض المفرط للتغطيات الإعلامية عن فيروس "كورونا" الجديد؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالخوف والقلق.

وأوصى "العقيل" الجميع بالتخطيط لجدول وروتين يومي في هذه الفترة؛ وذلك للمحافظة على الشعور بالنظام والتقليل من التوتر، مع محاولة موازنة الوقت المستغرق في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي مع الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالحجر أو العزلة، مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو مشاهدة الأفلام أو حضور دورات عن بعد، وقصر الحصول على الأخبار من مصادر موثوقة.

وقال: "من المهم جداً البقاء على تواصل مع الآخرين، وذلك باستخدام المكالمات الهاتفية أو المرئية والرسائل النصية المرئية، وخصوصاً إذا شعرت بالحزن أو القلق فاستخدم هذه المحادثات كفرصة لمناقشة تجربتك والمشاعر المرتبطة بها، ولكن دون إفراط، وحاول التحدث في مواضيع أخرى".

وختم تصريحه بقوله: "حافظ على نمط حياة صحي؛ وذلك بالحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل جيد، ومارس الرياضة في منزلك".