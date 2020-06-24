﻿أهالي قرى محافظات الباحة يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

قالوا إن الشبكة باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم.. وطالبوا بإنهاء معاناتهم

شكا عدد من أهالي قرى منطقة الباحة، ممثلة في: بني سار، والرومي، والمصرخ، وقرن ظبي، وبيضان، والظفير، وبني مشهور، وعدد من المحافظات بالمندق والقرى، من ضعف شبكة الاتصالات وتجاهل الجهات المختصة تطويرها والارتقاء بها.



وأكّد الأهالي أن شبكة الاتصالات باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم اليومية؛ حيث لا تنجز معاملاتهم إلا عبرها، ومنها تسجيل أبنائهم في المدارس عبر «نور»، ومعاملات وزارة الداخلية عبر «أبشر»، وبوابة «وصال» من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى للوصول للمتعففين، وغيرها من البوابات الإلكترونية للوزارات المختلفة.



وقال مجدوع الغامدي أحد سكان القرى لـ"سبق": إنهم في قرى بني ضبيان وبني مشهور يعانون من العزلة المفروضة عليهم في ظلّ غياب شبكة الاتصالات عنهم، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى الخروج من منازلهم للبحث عن الأبراج.



وأفاد بأنهم يضطرون إلى الصعود إلى أماكن مرتفعة لالتقاط إرسال الإنترنت، لافتًا إلى أن المعاناة تزيد خلال هطول الأمطار وبالصيف.



وأكد محمد عبد الله الزهراني أحد السكان، على افتقاد قراهم لشبكة الاتصالات والنت بالنصباء بالمندق، مشيرًا إلى أن شبكة الاتصالات تتعطل في عدد من القرى المجاورة، ويصعب استخدام الهواتف فيها إلا بعد الوصول إلى الشارع العام.



وطالب عبد الله الزهراني بإنهاء معاناتهم مع تقوية شبكة الإرسال والاستقبال لهواتف النقال وخدمة الإنترنت في قرية القوارير محافظة القرى.