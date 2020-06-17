الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

بناء على ما رفعه وزير السياحة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.