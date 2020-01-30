شاهد.. افتتاح "دار الإيمان النسائي" لتحفيظ القرآن الكريم بـ"فيفاء"

بحضور مسؤولي الإدارات الحكومية والأهلية والخيرية بالمحافظة

افتتح محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني أمس الأربعاء مبنى دار الإيمان النسائي التابع لجمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء، بحضور رئيس مجلس الجمعية يحيى حسن الفيفي، وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأهلية والخيرية بالمحافظة.

ودشّن محافظ فيفاء المشروع، وقص شريط الافتتاح، وأخذ جولة على مبنى الدار والمرافق التابعة له، التي تحوي فصولاً دراسية مهيأة بالوسائل التعليمية، وصالات للتدريب القرآني والدورات، وصالة مخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات، وباصات للنقل، وغيرها من المرافق.

بعد ذلك أُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، استُهل بالقرآن الكريم، ثم كلمة رئيس الجمعية الشيخ يحيى حسن الفيفي، بيّن فيها مهام وأهداف الدار، والاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا وتجويدًا، والاهتمام بالحافظات، وتطوير قدراتهن.. ووجّه "الفيفي" في ختام كلمته الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع، بدءًا بالمتبرعين بالأرض، والمتبرعين ماديًّا، والداعمين معنويًّا.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا لمراحل العمل من البداية للنهاية. وفي الختام تم تكريم المتبرعين والداعمين للمشروع، ورعاة للحفل.