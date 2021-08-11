التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية

قبل مواجهة الحزم في الدوري

حصل نادي التعاون على شهادة الكفاءة المالية، وذلك نظير التزام النادي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وبات التعاون تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يستطيع إشراك لاعبيه الجدد في مواجهة الحزم غدًا ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري المحترفين السعودي.