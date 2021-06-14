مطار الملك فهد بالدمام يحذر القادمين منه وإليه من تقلبات جوية

بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد" حول أتربة مثارة ورياح سطحية

دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وعبر حسابه في تويتر اليوم مرتاديه إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وتوجههم من وإلى المطار نظراً لعدم ملاءمة الأحوال الجوية.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية رفعت فيه درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.‎