"الأرصاد": أمطار على "الطائف وأضم والعرضيات وميسان"

الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات" مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الطائف

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:03 PM

الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

"الأرصاد": أمطار على "الطائف وأضم والعرضيات وميسان"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات" مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الطائف

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