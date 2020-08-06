صحيفة "رومانية": "الهلال" سحق "النصر" واقترب من حصد اللقب

اهتمت صحيفة "gsp" الرومانية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة الديربي مساء أمس بين النصر والهلال في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعنونت الصحيفة الرومانية تقريرها بأن الهلال سحق النصر بعدما حقق عليه الفوز بأربعة أهداف لهدف كما تحدثت عن فريق النصر، حيث قالت عنه إنه مات اليوم في أرضية الملعب.

وقالت الصحيفة إن الهلال رفع الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط وذلك قبل 7 جولات من النهاية مما يعطيه أفضلية كبيرة في التتويج باللقب.

واسترسلت الصحيفة الرومانية في حق لاعبي الهلال بعد الأداء الكبير الذي قدموه تحديدًا أصحاب أهداف المباراة جيوفينكو وكارلوس إدواردو وقوميز صاحب الهدفين.