يومي السبت والأحد.. الأولمبية السعودية تنظم منتدى اللاعبين الدولي

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة بلجنة اللاعبين منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين 29-30 من أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
ويستضيف المنتدى في اليوم الأول الذي ينطلق عند الثانية ظهراً رئيس لجنة المرأة بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وصاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010م دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.
وفي اليوم الثاني سيحل كل من: قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.
وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، واللاعبين بعد الاعتزال وغيرها.
ويهدف المنتدى إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلامياً بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح أطر جديدة للتواصل ما بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، وخلق منصة لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الرياضي السعودي.
يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستقوم ببث المنتدى عبر حسابها على تويتر (saudiolympic) والانستجرام (saudiolympicsa).منتدى اللاعبين الدولي اللجنة الأولمبية العربية السعودية
بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بالرياض
تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة بلجنة اللاعبين منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين 29-30 من أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
ويستضيف المنتدى في اليوم الأول الذي ينطلق عند الثانية ظهراً رئيس لجنة المرأة بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وصاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010م دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.
وفي اليوم الثاني سيحل كل من: قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.
وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، واللاعبين بعد الاعتزال وغيرها.
ويهدف المنتدى إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلامياً بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح أطر جديدة للتواصل ما بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، وخلق منصة لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الرياضي السعودي.
يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستقوم ببث المنتدى عبر حسابها على تويتر (saudiolympic) والانستجرام (saudiolympicsa).