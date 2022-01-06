شاهد.. حريق في مستودعين بـ"مشاعل الرياض" فجرًا و"المدني" يُخمده

توضيحٌ لـ"الدفاع المدني" أكد مباشرة فِرَقه للحادث وخلوه من الإصابات

شَب حريق، فجر اليوم، في مستودعين بحي المشاعل بالرياض؛ حيث باشرت فِرَق الدفاع المدني الحريق وأخمدته.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر "تويتر": "مدني #الرياض يخمد فجر اليوم حريقًا اندلع في مستودعين بحي المشاعل دون إصابات ولله الحمد".