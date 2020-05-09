الجزائر.. 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حالات الوفيات بـ"كوفيد - 19" إلى 494 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم السبت، 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 5558 حالة مؤكدة في جميع محافظات البلاد الـ48.

كما أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات بـ"كوفيد – 19" إلى 494 حالة وفاة في أكثر من 20 محافظة.

وأمرت وزارة الصحة جميع مستشفيات البلاد باستئناف العمل بها خاصة ما تعلق بالعمليات الجراحية، والتي توقفت منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأرجع وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد القرار إلى "استقرار الوضع الوبائي حالياً لهذا تقرر استئناف العمل بالمستشفيات بشكل تدريجي مع التقيد بإجراءات الوقاية من الوباء.