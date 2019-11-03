





2

مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل وتعطُّل المرور على الطرق

سرعتها 160 كم بالساعة.. العاصفة "أميلي" تضرب جنوب غربي فرنسا

ضربت العاصفة "أميلي" اليوم الساحل الأطلسي في جنوب غربي فرنسا.

وأعلن معهد الأرصاد الفرنسي أن العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة، وهبوب رياح شديدة، وصلت سرعتها إلى 160 كم في الساعة، تتحرك باتجاه الداخل إلا أنها تضعف ببطء مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل، وتعطُّل حركة المرور في عدد من الطرق.