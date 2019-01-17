دبلوماسي ألماني: تجسس إيران يضر بجهود أوروبا للإبقاء على "النووي"

أدان أنشطة طهران

حذر الدبلوماسي الألماني المخضرم فولفجانج إيشنجر، اليوم (الخميس)، من أن إيران تضر بجهود أوروبا للإبقاء على الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بالقيام بأنشطة يشتبه بأنها أعمال تجسس، وتشمل أحد أفراد الجيش الألماني.

وأدان "إيشنجر" الذي يرأس مؤتمر ميونيخ الأمني الأنشطة الإيرانية.

وقال الدبلوماسي الألماني: "يجب أن تكون إيران على درجة كافية من الذكاء تجعلها تدرك أنها تضر بنفسها، لأنها تضر بالمناخ السياسي المحيط بالاتفاق النووي".

لفت إلى أن أفعال إيران في ألمانيا، وفي أماكن أخرى تزيد من القلق السياسي، وتلقي بظلالها على جهود الإبقاء على الاتفاق النووي ساريا.

وكانت ألمانيا التي قادت مع فرنسا جهود الإبقاء على الاتفاق، قد عبرت عن قلقها البالغ هذا الأسبوع لدبلوماسي إيراني بارز، بشأن قضية رجل يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية، اعتقل الثلاثاء الماضي للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.