بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع دعم الأمن الغذائي في محافظة عدن

توزيع أكثر من 89 طناً من السلال الغذائية في المهرة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2021 - 2022م في محافظة عدن.

ويستهدف المشروع توزيع 12,300 سلة غذائية على 6 مراحل في مديريات: البريقة والشيخ عثمان ودار سعد، يستفيد منها في كل مرحلة 2,050 أسرة.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني، أن التوزيع يستهدف الأسر الأشد ضعفًا التي تقع ضمن المرحلة الرابعة في التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار دعم المملكة المتواصل للشعب اليمني الشقيق لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته.

من جهته ثمن وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية الدكتور عدنان الكاف، جهود المركز في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات المحتاجة بعدن، مؤكدًا أن مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية شملت مختلف القطاعات الحيوية.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 - 2022م يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

محافظة المهرة:

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 89 طناً و238 كيلوغراماً من السلال الغذائية في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5.004 أشخاص.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.