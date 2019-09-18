"المسابقات" تعقد ورشة عمل لبحث آلية إقامة دوري رديف

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بمشاركة 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورشة عمل لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الرياضي 2019 – 2020.

وافتتحت الورشة التي أقيمت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، والذي شرح الأهداف من إقامة هذا الدوري، مؤكدًا أن الورشة عقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية في هذا الدوري.

بعد ذلك، استعرض عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر الآلية المقترحة لإقامة الدوري ونظام البطولة المقترح وشروط المشاركة والجوائز المقررة لهذه البطولة.

وتم فتح باب النقاش للجميع وإجابة استفسارات الأندية، كما تم استعراض آراء الأندية وملاحظاتهم والحلول التي وفرها الاتحاد.

وفي ختام الورشة قدم تركي السلطان شكره وتقديره للحضور على مشاركتهم وآرائهم، مبينًا أن نتائج الاجتماع سيتم رفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا ومخاطبة الأندية قبل اتخاذ القرار النهائي.