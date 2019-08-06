"سجون مكة" تطلق برنامجاً لتدريب وتوظيف النزلاء

لقيت ترحيباً كبيراً من القطاع الخاص

وقع مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، والرئيس التنفيذي لشركة الألفية محمد بن سعيد آل طاوي، مبادرة برنامج كوادر لتأهيل الشباب؛ بهدف توفير وظائف نوعية لنزلاء السجون في مجالات تمثل واجهة المستقبل، ووفق خطة تدريب عالية الجودة من حيث المخرجات المناسبة لسوق العمل.

وتأتي المبادرة لوضع لبنة في طريق الاستثمار في رأس المال البشري، والعمل على دعم الإنسان السعودي بكل شرائحه ليكون شريكاً مؤثراً ومشاركاً فاعلاً في رؤية 2030.

وقال مدير عام سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بين بندر الدويش: إن برامج التدريب المنتهية بالتوظيف هي نتيجة هذه المبادرة التي تعكس رغبة وقدرة القطاع الأهلي على المساهمة في دعم الملفات الوطنية، ومنها ملف تأهيل نزلاء السجون للعودة من جديد لمجتمعاتهم وأسرهم، والانخراط فوراً في سوق العمل.

وأضاف اللواء ماجد بن بندر الدويش أن التوجيهات الحكومية للاهتمام بإعادة تأهيل نزلاء السجون، تأتي في قائمة الأولويات، وأن هناك برامج تسير في خطوط متوازية لإنجاح هذه التجارب، وضمان استمراريتها لتشمل أكبر شريحة من النزلاء وبما يتوافق مع إمكاناتهم ومهاراتهم.

وقال محمد بن سعيد آل طاوي: إن مستوى التعاون مع مدير سجون منطقة مكة المكرمة كان له الأثر في تسريع إنفاذ المبادرة، والبدء في المرحلة الأولية للتدريب المنتهي بالتوظيف إن شاء الله.