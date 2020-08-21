التمزق من الدرجة الثانية.. الإصابة تبعد المطيري عن الملاعب

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بندر المطيري، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية؛ حيث يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء التمارين الاعتيادية داخل النادي .

وقد أجرى المطيري الفحوصات الطبية تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو.