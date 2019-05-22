"أندريه كاريلو" ردًّا على مفاوضات "النصر": البقاء في "الهلال" أو العودة لـ"بنفيكا"

أبدى المحترف البيروفي أندريه كاريلو، رغبته الشديدة في البقاء في صفوف الهلال في الفترة القادمة؛ مشددًا على أنه كان سعيدًا للغاية مع الهلاليين، وأنه يود استمرار تلك التجربة، وإن لم يكن ذلك فسيختار العودة لناديه السابق بنفيكا.

وقال اللاعب الذي أسر قلوب الهلاليين في مقابلة حصرية مع صحيفة "ovacion" البيروفية: "كنت أعرف أن الهلال نادٍ كبير جدًّا؛ لكن عندما وصلت هنا تفاجأت بقيمة النادي، وأن كلمة كبير جدًّا تُعَد قليلة عطفًا على ما شاهدته".

وتابع: "الهلال يملك ملايين المشجعين وهم متحمسون للغاية.. يتنفسون كرة القدم، ويشجعون فريقهم بجنون طيلة الوقت.. كنت أشعر بمحبتهم وتعاطفهم معي في الشارع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وعن مستقبله مع الهلال قال: "كل ما يتعلق بمشاكلي التعاقدية أتركها في يد ممثلي إليو كاساريتو.. إنه مسؤول عن التحدث مع الأندية، ثم أقوم بتحليل المقترحات.. يجب أن أعترف بأنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر؛ لكن الأمر ليس بيدي فقط؛ فهناك أيضًا بنفيكا الذي يملك عقدي بنفيكا.. سيجتمع وكيل أعمالي قريبًا مع رئيس بنفيكا.. أريد البقاء في الهلال أو العودة إلى البرتغال".

وعن الدوري السعودي قال: "دوري قوي، وكرتهم سريعة، وتقوم الأندية كل موسم بتعاقدات هامة للغاية مع لاعبين مهمين أو مدربين عالميين.. الدوري السعودي يوجد به كارلوس إدواردو (بورتو)، وبوتيا (أولمبياكوس)، وسوريانو ودانياني (سانتوس لاجونا)، وجوميس (غلطة سراي)، وجيوفينكو ومايكون (غلطة سراي) ، بيتروس (بيتيس)".

وعن اختياره اللعب في الدوري السعودي قال: "كان لديّ مقترحات من بطولات عدة؛ لكنني كنت مقتنعًا كثيرًا بعرض الهلال، إضافة لرغبتي في العمل من جديد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس".