الحكومة اليمنية تنفي ادعاءات حوثية بانتشار "كورونا" في مديرية ميدي الساحلية

"الإرياني" يؤكّد عدم تسجيل أي حالات حتى الآن

نفت الحكومة اليمنية ادعاءات زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي؛ بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة- غربي اليمن.

وأكّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ في تصريح صحفي، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أيّ إصابة بالفيروس حتى اللحظة في اليمن.

وقال الوزير الإرياني: "إن هذه التصريحات اللامسؤولة والادعاءات الخرقاء الصادرة عن زعيم الميليشيا الحوثية تكشف مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي الميليشيا استثمار الجائحة العالمية (‎كورونا) في سياق الصراع والتحشيد السياسي والعسكري والحرب النفسية على اليمنيين خدمة لمشروعهم الظلامي المستورد من إيران".

وحذّر المسؤول اليمني، ميليشيا الحوثي من مغبة اللعب بالنار ومحاولة الاستثمار في هذا الملف الخطير، ووقف تهريب عناصرها الارهابية من إيران بعد نقلها الفيروس إلى لبنان والعراق، وتقدير الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي الصعب الذي يعيشه اليمن من جرّاء انقلابها على السلطة ومحاولاتها تحويل اليمن إلى مرتع لملالي طهران.