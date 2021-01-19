"صحة جدة" تنفذ مبادرة لتكريم المتقاعدين لعام ١٤٤١هـ في منازلهم

تشكيل فريق عمل من جميع المستشفيات لإيصال الهدايا إليهم

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ممثلة في إدارة التواصل الداخلي بصحة جدة؛ مبادرة لمسة وفاء وتكريم

للمتقاعدين عام ١٤٤١هـ والذين حالت الجائحة دون حفل تكريمهم.

وقال مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة جدة، عبدالرحمن البقمي: المبادرة تهدف إلى ايصال الشكر والتقدير للمتقاعدين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم.

وأضاف: شهد هذا العام استحداث "بطاقة متقاعد" التي تتيح للمتقاعد الاستفادة من العروض المقدمة للموظفين من خلال تطبيق "عشانك".

وأردف: بدعم وتوجيه من مدير الشؤون الصحية الدكتور مشعل السيالي؛ تم تشكيل فريق عمل لإيصالها لهم في مساكنهم وبمتابعة وتوجيه يومي من قبل مساعد مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية عبدالله الثمالي.

وقال رئيس قسم تهيئة الموظف بصحة جدة، جميل الصاعدي: تم تشكيل فريق العمل من جميع مستشفيات صحة جدة لإيصال الهدايا

للمتقاعدين في منازلهم تقديراً وعرفاناً لما قدموه.