"زين السعودية" تُواصل تحقيق أرباح صافية للسنة الـ٤ على التوالي وتطفئ معظم الخسائر المتراكمة

2.061 مليون ريال إيرادات الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ1.928 بالربع الثالث من نفس العام

أعلنت "زين السعودية" عن نتائجها المالية لعام 2020، محافظة على وتيرة تحقيق الأرباح للسنة الرابعة على التوالي؛ في حين بلغت إيرادات "زين السعودية" للربع الرابع من عام 2020م، 2.061 مليون ريال، مقارنة بـ1.928 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، وبنمو نسبته 6.90%.

وتأتي هذه النتائج، كترجمة مباشرة لنجاح استراتيجية الشركة التشغيلية، وتحقيق إدارة مالية متوازنة تزامنت مع عملية إعادة هيكلة رأسمال الشركة الناجحة، إضافة إلى استمرار تطبيق الاستراتيجية التشغيلية للشركة والقائمة على خفض النفقات التشغيلية وحوكمة مالية أفضل؛ وذلك على الرغم من تحديات جائحة "كورونا المستجد" التي طالت جميع الشركات والقطاعات.

وفي هذا السياق، قال الأمير نايف بن سلطان الكبير، رئيس مجلس إدارة زين السعودية: "تُعد نتائج عام 2020م دليلًا إضافيًّا على نجاح استراتيجية "زين" السعودية التي انتهجتها لتحقيق مصلحة المساهمين من جهة، وتطوير قطاع الاتصالات الوطني من جهة أخرى. هذه الاستراتيجية التي مكّنت شركتنا من التحول نحو الربحية منذ أكثر من 3 سنوات، وساعدتنا على تجاوز التحديات الكبيرة التي عصفت بجميع القطاعات، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، هي الاستراتيجية نفسها التي أسهمت في تحقيق الشركة استثمارات نوعية حتى في أصعب الظروف، والتي كانت بمثابة بوصلتنا لاتخاذ قرارات مالية جريئة من إعادة جدولة اتفاقية المرابحة، مرورًا بعملية هيكلة رأسمال الشركة، وصولًا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز جودة الخدمات التي نقدّمها لعملائنا ومستوى انتشارها. أما استثماراتنا في الكوادر البشرية، فجاء على رأسها تمكين المرأة لتصبح زين السعودية المشغل الأول والوحيد في قطاع الاتصالات، الذي ينصّب سيدات قياديات في الإدارة التنفيذية، ويمكّن أخريات من المناصب العليا، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في قيادات زين بمعدل 70%، مقارنة بنسبة تمثيلها في 2019، إلى جانب نسبة توظيف السيدات التي ارتفعت بمعدل 50% في 2020، مقارنةً بنسبة التوظيف في 2019.

كما يسرنا أن تتزامن النتائج المالية مع إعلان "سمة للتصنيف" -الوكالة المحلية- تصنيفها "زين السعودية" ضمن أعلى التصنيفات الائتمانية، وهو نطاق (Band A) الذي يعطي تصورًا عامًّا عن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير؛ مما يعني مخاطر منخفضة للغاية. كما نفخر بأن هذا التصنيف الائتماني يعكس الرؤية الإيجابية لوضع الشركة، والمتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية والإيرادات المتنامية، إضافة إلى متانة مركزها المالي ومؤشراتها الائتمانية؛ مما يمثل اعترافًا بقدرة "زين السعودية" على تلبية أي متطلبات تمويلية في المستقبل، وبالتالي تعظيم قيمتها السوقية".

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن "نتائج الشركة لعام 2020م كانت ثمرة الاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة؛ حيث بتنا اليوم بشهادات محلية وإقليمية وعالمية، الأسرع والأوسع انتشارًا في المملكة؛ وذلك بتغطيتنا 50 مدينة من خلال أكثر من 4700 برج. وضمن استراتيجيتنا الطموحة، سنتابع الاستثمار في شبكة زين السعودية للجيل الخامس (5G) في مسعى إلى نشرها في كل أنحاء المملكة. أما في دعم المجتمع، وتحديدًا خلال جائحة كورونا المستجد، فكان لنا الشرف في خدمة مجتمعنا الحبيب خلالها عن طريق إطلاقنا أكثر من 13 مبادرة إنسانية تشمل 30 ألف اشتراك مجاني للطلاب ودعم "التعليم عن بُعد" والمعزولين صحيًّا وغيرهم. كما أن إطلاق الخدمات الرقمية لقطاع الأعمال ضمن إنجازات الشركة لعام 2020 والتي تشمل: إطلاق "تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) وحصولها على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة والتي تستهدف شريحة الأفراد، وصولًا إلى "سحابة زين" المخصصة لقطاع الأعمال والقطاعات الحكومية؛ وذلك بالشراكة مع AliBaba Cloud، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية. ولن نتوقف عند هذا الحد من الاستثمارات الرقمية، بل سوف تشكّل دافعًا لنا للاستمرار في تقديم الأفضل والأكثر ابتكارًا على مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب تطبيقات الجيل الخامس (5G) وحالات الاستخدام التي ستفتح فرصًا هائلة في العديد من المجالات من الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) التي ستفيد الجميع، من هواة اللعب الإلكتروني إلى الشركات والهيئات الحكومية. ونحن على ثقة بأنه، من خلال الاستراتيجية التي تقوم عليها الشركة وكفاءة منسوبيها وولاء عملائها؛ سوف يكون عام 2021 محطة مشرقة جديدة في تاريخ الشركة، بإذن الله؛ حيث نطمح أن تصبح زين السعودية المزود الرقمي المفضل في المملكة".

وأضاف: "سنقوم بالبناء على المنجزات المحققة خلال العام المنصرم لتقديم الأفضل والأحدث. كما سنواكب توسيع دائرة تغطية خدمات الجيل الخامس بخطط لزيادة السرعات وبما يقدم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين؛ وذلك بعد أن كنا أول مشغل اتصالات في العالم يوفر خاصية دمج الترددات لعملائه، والتي تمكن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية. وسنحرص طوال الفترة المقبلة أيضًا، على مواصلة تطبيق معياري الشفافية والمصداقية فيما يخص مدى تغطية خدمات الجيل الخامس. كما سنتابع التعاون الوثيق مع كل الجهات المعنية بتطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في المملكة وتوحيد الجهود لما فيه رفعة وطننا الحبيب وريادته وتنافسيته الرقمية على مستوى العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية"، تَمَكّنت من تحقيق العديد من القفزات النوعية خلال عام 2020، والتي جعلتها محط أنظار مؤسسات التقييم المتخصصة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ حيث تصدرت الشركة المرتبة الأولى محليًّا في تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.

أما عالميًّا، فمنحت شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، ثلاث جوائز لـ"زين السعودية"، وهي: "أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)". كما منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية "زين السعودية" جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020. وقمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضًا، منحت زين السعودية 3 جوائز هي: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G) "، و"أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس (5G)"، و"أفضل مقدم للحوسبة السحابية".