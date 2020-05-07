قطر.. 918 إصابة جديدة بكورونا ترتفع بالإجمالي إلى 18.890

"الصحة" أعلنت عن شفاء 216 حالة وإجمالي المتعافين بات 2286

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الخميس، عن تسجيل 918 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18.890 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 918 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 216 حالة من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 2286.