"الأرصاد": سماء غائمة على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق بينها الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة)، وسماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

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06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:20 AM

رياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق بينها الرياض

"الأرصاد": سماء غائمة على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة)، وسماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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