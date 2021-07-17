فرنسا تشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها على القادمين من 6 دول أوروبية

بينها بريطانيا وإسبانيا وهولندا

تطل المخاوف من انتشار سريع لفيروس كورونا برأسها من جديد في فرنسا، التي شددت، اليوم (السبت)، الإجراءات الصحية لدخول القادمين من ست دول أوروبية، إذ ستطلب من الأشخاص القادمين منها إظهار نتيجة اختبار سلبية لـ"كوفيد-19"، أجريت في غضون الساعات الـ24 السابقة لوصولهم.



وأوضح رئيس الوزراء جان كاستكس في بيان نشرته "فرانس 24"، أن القادمين من: المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان وهولندا سيخضعون للقاعدة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد.



وحتى الآن يتعين على الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة إظهار اختبار سلبي أجري خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وكان على القادمين من إسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان إجراء اختبارات أجريت قبل 72 ساعة كحد أقصى.



وأضيفت تونس وموزمبيق وكوبا وإندونيسيا إلى ما يسمى بالقائمة الحمراء الفرنسية، ولا يُسمح بالسفر من دول هذه القائمة إلا لأسباب ملحة، ورغم ذلك يجب على المسافرين الملقحين عزل أنفسهم لسبعة أيام.



وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول الأوروبية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، الناجم بشكل جزئي عن انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى والتي تتفشى في القارة.