"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

تشمل عدة محافظات حتى الـ6 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة ‏مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 12:31 PM

تشمل عدة محافظات حتى الـ6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة ‏مساءً.

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