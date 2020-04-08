"لولو هايبر" تتضامن مع "برًّا بمكة" بـمليون ريال

لدعم أصحاب المهن والأسر المتأثرة مِن منع التجول

أطلقت مجموعة أسواق "لولو هايبر ماركت" مبادرة اجتماعية ومساهمة بقيمة 1 مليون ريال تضامنًا وتفاعلًا مع حملة #بِراً_مكة وهي حملة أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة لدعم أصحاب المهن الصغيرة والأسر المتأثرة مِن منع التجول.

وذكر مدير العلاقات العامة والتسويق للولو هايبر عبدالله حمدان العنزي، أن هذه المبادرة واجب على جميع شركات القطاع الخاص؛ ففي هذه المرحلة يجب تكاتف الجميع والوقوف يدًا بيد لمواجهة هذه الجائحة العالمية ومساعدة الحكومات للتخلص منها، ومبادرتنا هي قليل في حق الوطن والمواطن".

من جهتها شكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، لولو هايبر ماركت، على مساهمتها بـ1 مليون ريال في حملة "برًّا مكة".