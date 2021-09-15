أمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء

توقع رياحًا متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج العربي

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأربعاء حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفرقة ومحدودة وخفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات: (عسير، والباحة، وجازان، واليمن).

وتابع: رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج، من متوسطة لشبه قوية على الغربية.

وبدوره كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.