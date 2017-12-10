" STC " تحتفي بلاعبي المنتخب السعودي لذوي الإعاقة الحركية

الذين حققوا إنجازات عالمية.. وبمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

احتفت شركة الاتصالات السعودية STC، بعدد من أعضاء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة الحركية، الذين حققوا إنجازات عالمية في عدد من الرياضات الجماعية في البطولات الدولية الخاصة بهذه الفئات الغالية، بالإضافة لعدد من منسوبي الجمعيات المختصة بشؤون المعاقين في المملكة، منتصف الأسبوع الحالي؛ وذلك بمقرها الرئيسي بالرياض، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وحضر الترحيب بهم ومشاركتهم الفعاليات الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري.

وعلى هامش الفعالية، قدّمت الشركة جوائز تحفيزية للحضور من ذوي الإعاقة الحركية أحدها كان عبارة عن تذكرة للفريق المفضل بالدوري السعودي للمحترفين طوال الموسم الرياضي، كما وزعت على كل الحضور" تي شيرت" شريك الشركة الاستراتيجي فريق ريال مدريد الإسباني مُوَقّعاً عليها بأسماء نجوم الفريق.