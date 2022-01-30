تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية

بالتعاون مع جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة.

وأوضح التجمع أن تدشين وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بالتعاون مع جمعية الطب المنزلي الخيرية بالمدينة المنورة هي الأولى من نوعها في المنطقة، ويأتي ذلك في إطار حرص التجمع على توفير الخدمات الطبية للمستفيدين بالمنطقة دون الحاجة إلى السفر وتلقي الخدمة الطبية خارجها، منوهًا بأن الوحدة تخدم أكثر من 150 طفلاً بمنطقة المدينة المنورة، وتحتوي على جهازين للغسيل.

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 11:23 PM

بالتعاون مع جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة

تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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دشن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة.

وأوضح التجمع أن تدشين وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال بالتعاون مع جمعية الطب المنزلي الخيرية بالمدينة المنورة هي الأولى من نوعها في المنطقة، ويأتي ذلك في إطار حرص التجمع على توفير الخدمات الطبية للمستفيدين بالمنطقة دون الحاجة إلى السفر وتلقي الخدمة الطبية خارجها، منوهًا بأن الوحدة تخدم أكثر من 150 طفلاً بمنطقة المدينة المنورة، وتحتوي على جهازين للغسيل.

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