جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

جدّدت تضامنها المتواصل مع المملكة ضد الأعمال العدوانية

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

جمهورية القمر المتحدة الاعتداءات الحوثية

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 02:49 PM

جدّدت تضامنها المتواصل مع المملكة ضد الأعمال العدوانية

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

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جمهورية القمر المتحدة الاعتداءات الحوثية

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