"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، تسجيل 708 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 323720 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1032 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 299998 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4189 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19533 والحالات الحرجة 1363 حالة.