ميزانية الأردن ستتضرر بشدة جراء تأثيرات "كورونا"

"العسعس" أشار إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي

ذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم (الأربعاء)، أن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تأثير فيروس كورونا على اقتصادها، لكن المملكة ستكون قادرة على سداد ديونها الخارجية.

ونقلت "رويترز" عن "العسعس" في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن أولويات ميزانية الحكومة للعام 2020 ستتأثر أيضاً نتيجة للتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، على خلفية إجراءات العزل العام المفروضة لوقف انتشار الفيروس.