غداً السبت .. المنتخب السعودي يواجه قطر .. والكويت أمام البحرين

في الجولة الأولى من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ 20

تنطلق ظهر غدٍ السبت منافسات الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد" التي تستضيفها المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري، والتي تأهل إليها 8 منتخبات.

ويفتتح المنتخب السعودي أولى لقاءاته أمام منتخب قطر في الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويسعى خلالها المنتخب السعودي لتقديم مستوى جيد أمام "حامل اللقب" ومتصدر المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي.

ويدشن منتخبا العراق وإيران لقاءات الدور الرئيسي في اللقاء الذي يجمعهما عند الساعة الـ 12 ظهراً ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يلتقي منتخب كوريا أمام منتخب أوزبكستان في الساعة الثانية ظهراً ضمن المجموعة الأولى، وفي واحدة من أقوى مواجهات الدور يلتقي منتخب البحرين بمنافسه منتخب الكويت عند الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات المجموعة الثانية، وستقام جميع منافسات هذا الدور في صالة الدمام.

يشار إلى أن الدور الرئيسي يتكون من مجموعتين، وتحتوي كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم والمنافسة على لقب البطولة، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث فيما بينهما لتحديد المنتخب الخامس المتأهل.

تحديد المراكز

وفي لقاءات تحديد المراكز التي ستقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، يلتقي منتخب عمان أمام منتخب أستراليا في الساعة الـ12 ظهراً، وفي الساعة الثانية ظهراً يلتقي منتخب الإمارات بمنتخب الهند، ويواجه منتخب الأردن نظيره منتخب فيتنام عند الساعة الرابعة عصراً، فيما تختتم المواجهات في الساعة السادسة مساءً بلقاء يجمع منتخب سنغافورة بمنتخب هونغ كونغ.

109 بطاقات للإعلاميين

أعلنت اللجنة الإعلامية عن إصدار 109 بطاقات للإعلاميين المشاركين في تغطية منافسات البطولة في الدمام والقطيف، منها 32 بطاقة لإعلاميي المنتخبات الآسيوية المشاركة، فيما صدرت 77 بطاقة للإعلاميين السعوديين.

7 قنوات تنقل الحدث

شهدت منافسات الدور التمهيدي من البطولة تواجد 7 قنوات رياضية لنقل الحدث من أرض الصالة إضافة إلى الناقل الرسمي قناة الكأس والراعي قناة SSC، تشارك قنوات البحرين الرياضية وعمان والسعودية الأولى والكويت وMBC، في إجراء المقابلات الصحفية، ومن المتوقع ارتفاع عدد القنوات المشاركة خلال منافسات الدور الرئيسي.

استمرار طرح التذاكر

أعلنت اللجنة المنظمة عن استمرار طرح تذاكر دخول المباريات عبر التطبيق الخاص بالبطولة والمتوفر في كافة أنظمة الهواتف الذكية، حيث سيتم السماح للجماهير بالدخول بنفس السعة الاستيعابية السابقة وهي 2481 مقعدًا لعامة الجماهير و450 مقعدًا للعائلات في صالة الدمام.

جوائز خاصة للجماهير

خصصت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الجوائز القيمة للجماهير التي ستحضر في جميع مباريات المنتخب السعودي بعد نجاحها في المباراة الماضية أمام إيران في ختام الدور التمهيدي، حيث تم توزيع 3 جوائز تنوعت ما بين جوال آيفون، وساعة أبل، وسماعة بلوتوث.