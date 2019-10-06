"الدولية للموارد البشرية" تطلق تحديثها الجديد لتطبيقها iHR

الأول من نوعه بالشرق الأوسط لخدمة أصحاب وطلاب العمل

أطلقت الشركة الدولية للموارد البشرية، تحديثها الجديد لتطبيقها iHR، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينافس كبرى الشركات العالمية.

ويتميز التطبيق بتقديم الخدمات لأصحاب العمل وطالبي العمل في منصة واحدة، وبخدمات أكثر وأشمل من السابق، ومحرك بحث للوظائف يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وسرعة اتصال ووسائل الاتصال بين أصحاب العمل وطالبي العمل أسرع بـ10 أضعاف عن السابق، وخوارزمية تَطابق بين ملفات المتقدمين (طالبي العمل) ومتطلبات الوظيفة لنتائج دقتها عالية.

وعبّر الكثيرون عن تفاؤلهم بالتطبيق الجديد، بأنه تَحَدٍّ جديد للمنافسة والإنجاز، وسيوفر فُرَصًا ونتائج مثمرة لأصحاب وطالبي العمل.