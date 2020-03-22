بلدية بارق تكثّف أعمالها الوقائية من فيروس كورونا المستجدّ

منها تعقيم أسطوانات الغاز والمسلخ وأجهزة الصراف

كثّفت بلدية محافظة بارق، خلال اليومين الماضيين، أعمالها الوقائية من فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد ١٩)، بإشراف ميداني من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري.

ونفذت البلدية إجراءات وقائية؛ منها: فحص القوى العاملة اليومي قبل البدء في الأعمال وتعقيم أيديهم، وتطهير وتعقيم محلات بيع وتوزيع الغاز، وتعقيم أسطوانات الغاز في بارق ومركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة.

كما شملت الإجراءات: مواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمحلات التجارية المهنية؛ لمتابعة أعمال تعقيم الأسطح والأرضيات والأدوات في بارق ومركز ثلوث المنظر، ومركز جمعة ربيعة، ومركز سياله والسليم.

وتعقيم المسلخ النموذجي ببارق، ومباشرة أعمال الرش والتعقيم للحظائر والساحات الخارجية به، وتعقيم البلدية أجهزة الصرافات الآلية، وتكثيف أعمال التعقيم للأرصفة والساحات الخارجية للأسواق والمحلات التجارية.

ومن جانب آخر، متابعة المعاملات إلكترونيًّا عبر تطبيق "مكين"؛ حيث جرت مباشرة البلاغات عبر خدمة ٩٤٠، وإصدار التراخيص الإلكترونية خلال فترة تعليق الدوام، والبلاغات الواردة من فرع وزارة التجارة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مندوبي مكافحة الغش التجاري في البلدية، وعمل جولات تفتيشية على المستودعات العذائية ومحلات التموينات والصيدليات؛ للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وكمياتها.